Энергетики назвали ситуацию на Украине близкой к катастрофической

Ситуация в энергетической сфере в ряде регионов Украины близка к катастрофической. Это следует из документа, основанного на аналитике НЭК «Укрэнерго», попавшего в распоряжение руководителей Луганской Народной Республики (ЛНР) и 28 ноября предоставленного «РИА Новости».

«В адрес министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК «Укрэнерго», согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%»,— цитирует агентство выдержку из него.

Ситуация в энергетике может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.

Также растет число попыток предпринимателей незаконно подключаться к линиям электропередач.

Как уточняется в Telegram-канале «Укрэнерго», в стране продолжаются отключения электричества, а потребление растет из-за установившихся холодов.

«В настоящее время дефицит мощности составляет 27%», — отметили в компании.

Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Накануне утром воздушная тревога была объявлена на территории Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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