В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске прозвучало несколько взрывов, по области объявлена воздушная тревога, сказано 2 декабря в Telegram-канале «Политика Страны».

«По Украине пошла шириться воздушная тревога. В Днепре уже сообщают о взрыве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушная тревога также была объявлена в Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

За день до этого, 1 декабря, воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, включая Киев.

До этого, 28 ноября, «Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов. Ситуация в энергетике может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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