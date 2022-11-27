Объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге

В Кривом Роге на Украине серьезно поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом 27 ноября заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«У нас «прилеты» в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге. Глава администрации города Александр Вилкул подтвердил ракетную атаку и призвал оставаться в укрытиях.

При этом о бомбардировках каких-либо объектов в других городах Украины не сообщалось.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

До этого, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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