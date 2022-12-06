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В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Мэр города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины сообщил о взрыве на объекте инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале 6 декабря.

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«Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Согласно данным официального ресурса по оповещению, в самом городе и в Днепропетровской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее 6 декабря воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Днем ранее по всей территории страны также была объявлена воздушная тревога. Позднее в Минобороны РФ сообщали, что цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

Со своей стороны премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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