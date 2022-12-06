В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

Увеличилось число областей Украины, где объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению по состоянию на 14.30 мск.

В настоящее время воздушную тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях. Ранее в этот день сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Днем ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал увеличить поставки вооружения Киеву.

Со своей стороны премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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