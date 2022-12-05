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Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в трех областях Украины

Шмыгаль заявил, что были попадания по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях
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Фото: ТАСС/Christophe Gateau
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 декабря в Telegram-канале сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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«Были попадания по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избежания аварий», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

Ранее в этот же день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Затем начали поступать сообщения о взрывах из разных регионов страны.

В частности, местные СМИ писали о взрывах в Черкасской, Полтавской и Запорожской областях.

Кроме того, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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