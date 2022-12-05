Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в понедельник, 5 декабря, сообщил, что в Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры.

«Повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области. Один человек госпитализирован», — написал он в своем Telegram-канале.

Тимошенко добавил, что на месте работает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в этот день стало известно о двух сильных взрывах в Одессе. Отмечалось, что с места прилета поднимались густые столбы дыма. В социальных сетях местные жители рассказали, что из-за взрывов во многих районах города пропал свет.

Также украинские СМИ сообщили, что в Одессе после прилетов обесточены все насосные станции и резервные линии, по всему городу отсутствует водоснабжение.

До этого в понедельник воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Тогда же мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе, расположенном в Днепропетровской области, в ночь на понедельник получило значительные повреждения промышленное предприятие.

В конце ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинские власти готовят очередную провокацию против России, которая может быть проведена в Одессе.

По его сведениям, Киев намерен подорвать хранилище химической продукции на Одесском припортовом заводе для последующего обвинения РФ в техногенной катастрофе.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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