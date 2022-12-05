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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
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СМИ сообщили о взрывах в Черкасской, Полтавской и Запорожской областях

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Фото: REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO
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Украинское издание «Страна.ua» 5 декабря сообщило о взрывах в Черкасской и Запорожской областях Украины.

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Также украинское Общественное телевидение сообщает, что взрывы слышны в понедельник в Кременчуге Полтавской области.

Как указывают украинские журналисты, в Telegram-каналах распространяется информация о том, что на страну надвигаются несколько ракетных волн.

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Кроме того, утром 5 декабря стало известно о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины получило значительные повреждения промышленное предприятие.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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