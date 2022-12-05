Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны от 5 декабря.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Тогда же мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе, расположенном в Днепропетровской области, в ночь на понедельник получило значительные повреждения промышленное предприятие.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанными с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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