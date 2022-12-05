В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны от 5 декабря, сигналы тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в понедельник тревога уже была объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области, однако спустя некоторое время ее отменили.

Тогда же мэр города Кривой Рог Александр Вилкул, сообщил, что в городе, расположенном в Днепропетровской области, в ночь на понедельник получило значительные повреждения промышленное предприятие. В этот период в регионе объявлялась воздушная тревога.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанными с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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