В Минобороны России отчитались об ударах по инфраструктуре Украины
Цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены. Об этом сообщили в Минобороны России 5 декабря.
«Сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В военном ведомстве уточнили, что цель удара достигнута: все назначенные 17 объектов поражены.
Ранее в этот же день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Затем начали поступать сообщения о взрывах из разных регионов страны.
После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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