Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают удерживать рубежи в Запорожской области и предотвращают любые попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 3 декабря врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — отметил он.

Балицкий добавил, что во всех городах, находящихся поблизости от линии соприкосновения, продолжают функционировать больницы, школы и городские администрации. Отдельно глава региона призвал сограждан не поддаваться панике и не верить дезинформации.

Ранее, 2 декабря, Балицкий рассказал о том, что ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции Токмака в Запорожской области. Он добавил, что украинские боевики целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру. Однако, по его словам, они получают достойный отпор от российских сил.

До этого, 30 ноября, российские войска уничтожили более 100 боевиков ВСУ при попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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