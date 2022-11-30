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В Запорожской области сообщили об уничтожении 100 боевиков ВСУ при попытке прорыва

Рогов заявил, что ВСУ потеряли свыше 100 боевиков при попытке прорыва в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска уничтожили более 100 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил 30 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Была очередная попытка прорыва линии соприкосновения. Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек и, по предварительным данным, [уничтожено] 10 единиц техники. Это и бронетехника, и артиллерия — всё, с чем они выдвигались, всё было накрыто», — рассказал он ТАСС.

28 ноября Рогов также отмечал, что ВСУ за последние дни предприняли несколько попыток атак в Запорожской области, но все они были безуспешными.

При этом 25 ноября сообщалось, что около 40 боевиков ВСУ и несколько единиц легкой техники было уничтожено в ходе попытки прорыва диверсионной группы на линии соприкосновения в Пологовском районе этого региона.

22 ноября Рогов заявил о готовности региона отразить наступление украинских боевиков. По его словам, в Запорожской области возведена надежная линия обороны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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