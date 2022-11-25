Около 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожской области

Около 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько единиц легкой техники уничтожено в ходе попытки прорыва диверсионной группы на линии соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области, сообщил 25 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь. Это было в Пологовском районе», — сообщил он.

Ранее, 24 ноября, врио губернатора региона Евгений Балицкий рассказал о том, что украинские боевики накануне нанесли 16 артиллерийских ударов по береговой линии города Каменка-Днепровская в Запорожской области.

До этого, 22 ноября, Рогов заявил о готовности региона отразить наступление украинских боевиков. По его словам, в Запорожской области возведена надежная линия обороны.

17 ноября он заявил, что украинское командование перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском. Боевики стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, добавил Рогов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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