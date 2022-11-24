Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Запорожской области заявили о 16 артиллерийских ударах ВСУ

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики 23 ноября нанесли 16 артиллерийских ударов по береговой линии города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 24 ноября заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

«Провели оперативное совещание по мониторингу ситуации в Энергодаре. Вчера было 16 ударов ствольной артиллерии противника по береговой линии населенного пункта Каменка-Днепровская», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что власти внимательно следят за работой всех служб города и оперативно реагируют на любые сложности в условиях обстрелов со стороны Украины.

22 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в регионе готовы отразить наступление украинских боевиков. По его словам, в Запорожской области возведена надежная линия обороны.

17 ноября он заявил, что украинское командование перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском. Боевики стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, добавил Рогов.

12 ноября он сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Отмечалось, что линия обороны там усиливается, так как боевики могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

В этот же день газета The New York Times писала, что украинские боевики могут провести контрнаступление на запорожском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022