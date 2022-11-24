В Запорожской области заявили о 16 артиллерийских ударах ВСУ

Украинские боевики 23 ноября нанесли 16 артиллерийских ударов по береговой линии города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 24 ноября заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Провели оперативное совещание по мониторингу ситуации в Энергодаре. Вчера было 16 ударов ствольной артиллерии противника по береговой линии населенного пункта Каменка-Днепровская», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что власти внимательно следят за работой всех служб города и оперативно реагируют на любые сложности в условиях обстрелов со стороны Украины.

22 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в регионе готовы отразить наступление украинских боевиков. По его словам, в Запорожской области возведена надежная линия обороны.

17 ноября он заявил, что украинское командование перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском. Боевики стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, добавил Рогов.

12 ноября он сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Отмечалось, что линия обороны там усиливается, так как боевики могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

В этот же день газета The New York Times писала, что украинские боевики могут провести контрнаступление на запорожском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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