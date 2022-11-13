Украинские боевики могут провести контрнаступление на запорожском направлении. Об этом рассказали 12 ноября аналитики американского издания The New York Times.

«Появляется всё больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению», — говорится в статье.

Приводится заявление старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Михейченко, по мнению которого логика боевых действий заключается в постоянном движении вперед. Планируются контратаки «на других направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары».

Между тем, по мнению аналитиков, боевые действия в период зимы могут перейти в так называемую фазу застоя.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского.

Накануне стало известно, что украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром. Как отметил корреспондент «Известий» Роман Польшаков удары наносились из американских гаубиц М-777. В частности, пять снарядов попали рядом с городским центром занятости населения.

Тогда же российская армия нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области. По словам Рогова, это было сделано, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться для атаки. Он пояснил, что удары наносятся в основном по расположениям ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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