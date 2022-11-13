NYT узнала о планах ВСУ провести наступление в направлении Запорожья
Украинские боевики могут провести контрнаступление на запорожском направлении. Об этом рассказали 12 ноября аналитики американского издания The New York Times.
«Появляется всё больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению», — говорится в статье.
Приводится заявление старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Михейченко, по мнению которого логика боевых действий заключается в постоянном движении вперед. Планируются контратаки «на других направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары».
Между тем, по мнению аналитиков, боевые действия в период зимы могут перейти в так называемую фазу застоя.
Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского.
Накануне стало известно, что украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром. Как отметил корреспондент «Известий» Роман Польшаков удары наносились из американских гаубиц М-777. В частности, пять снарядов попали рядом с городским центром занятости населения.
Тогда же российская армия нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области. По словам Рогова, это было сделано, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться для атаки. Он пояснил, что удары наносятся в основном по расположениям ВСУ.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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