Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, запорожское направление становится основным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в вопросах наступления, провокаций и прощупывания линии российской обороны.

В настоящее время, отметил Рогов, линия обороны усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

«Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 11 ноября, украинские военные обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что удары наносились из американскими гаубиц М-777. В частности, пять снарядов попали рядом с городским центром занятости населения.

В тот же день российская армия нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области. Как пояснил Рогов, это нужно для того, чтобы рассеивать силы противника и не позволить им сконцентрироваться для атаки. Он уточнил, что основные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям ВСУ.

Тогда же бойцы минометного подразделения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили группу украинских диверсантов в Запорожской области.

8 ноября Рогов рассказал, что боевики националистического формирования «Кракен», а также польские наемники воюют на стороне Киева на запорожском направлении. По его словам, самая горячая часть — от Полог до Гуляйполе, а также чуть южнее района Орехова. Рогов пояснил, что на этих направлениях украинские главнокомандующие выставили мобилизованных местных жителей первым эшелоном обороны и заградительным отрядом для наемников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».