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ВСУ обстреляли центр занятости и здание администрации в Каменке-Днепропетровской

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в пятницу, 11 ноября, показал последствия обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром.

Он уточнил, что удары по городу наносились из американскими гаубиц М-777. Пять снарядов попали рядом с городским центром занятости населения — от ударов в земле остались воронки в человеческий рост.

«При каждом попадании снаряда город вздрагивает»
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Во время ударов в здании находились люди, никто из них не пострадал.

«Прямое попадание в здание администрации — в газовый распределитель. Сейчас сильно воняет газом. <...> [Всего] было 20–30 прилетов», — заявил исполняющий обязанности главы города Андрей Кононенко.

Ранее в этот день «Известия» показали последствия обстрела украинскими военными школы и Дворца культуры в селе Розовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Здания подверглись атаке из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате обстрела в зданиях обвалились крыши и перекрытия, в нескольких кабинетах школы обрушились стены, а также выбиты окна. Сейчас внутри зданий разбирают завалы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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