Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает войска к Запорожской области на трех направлениях. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live» в четверг, 17 ноября.

«Три основных направления, куда перебрасывают, — ореховское, гуляйпольское и каменское. Перебрасываются войска с херсонско-криворожского направления, через Днепропетровск», — сказал Рогов.

Он уточнил, что ВСУ стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию.

Рогов отметил также, что российская разведка занимается отслеживанием данной перегруппировки украинских войск. У руководства имеется полное понимание замыслов противника, подчеркнул он.

До этого, 12 ноября, Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он уточнял, что линия обороны там усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

8 ноября сообщалось, что боевики националистического формирования «Кракен», а также польские наемники воюют на стороне Киева на запорожском направлении.

Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, 30 сентября, президент России по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России вышеперечисленных территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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