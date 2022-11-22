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Рогов заявил о готовности Запорожской области отразить наступление ВСУ

Рогов: Запорожская область готова отразить наступление украинских войск
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Фото: РИА Новости
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В Запорожской области готовы отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Он заверил, что в Запорожской области возведена надежная линия обороны. Кроме того, по его словам, группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.

«Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — отметил Рогов в разговоре с «РИА Новости».

Накануне Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.

Газета The New York Times 12 ноября писала, что украинские боевики могут провести контрнаступление на запорожском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

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