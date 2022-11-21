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Рогов заявил об ударах ВКС РФ по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления», — сказал Рогов «РИА Новости».

17 ноября Рогов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском. Он уточнил, что ВСУ стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию.

12 ноября Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он отметил, что линия обороны там усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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