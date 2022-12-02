ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по трансформаторной подстанции Токмака в Запорожской области. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмак Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что украинские боевики целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру. Однако, по его словам, они получают достойный отпор от российских сил.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные нанесли удары по зданию в Запорожье, где находились украинские боевики.

30 ноября российские войска уничтожили более 100 боевиков ВСУ при попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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