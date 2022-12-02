Рогов сообщил об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные нанесли удары по зданию в Запорожье, где находились украинские боевики.
«По предварительной информации, сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья. В данном здании находилось расположение боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал Рогов в Telegram-канале
Он добавил, что в Запорожье уничтожена электроподстанция.
Российские войска 30 ноября уничтожили более 100 боевиков Вооруженных сил Украины при попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области.
19 ноября ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич».
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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