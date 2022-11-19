Власти Запорожской области сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ

Ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 19 ноября.

По его данным, в цехах завода производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, которые устанавливают на турецкие БПЛА Bayraktar Akinci.



«Помимо этого, на предприятии собирали двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также ремонтировали боевую технику ВСУ», — написал Рогов в Telegram-канале.

Вечером 18 ноября интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя подконтрольной региональной администрации Александра Старуха сообщило о попавшем под удар объекте промышленной инфраструктуры.

17 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВКС уничтожили украинские цеха по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде в Днепропетровской области.

Также в городе Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта украинских реактивных систем залпового огня и радиолокационных станций.

В тот же день Рогов сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает войска к Запорожской области на трех направлениях. Он добавил, что российская разведка занимается отслеживанием данной перегруппировки украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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