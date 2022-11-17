ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде

ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в городе Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и радиолокационных станций (РЛС).

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», — добавил Конашенков.

Днем ранее ВС РФ пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в Донецкой Народной Республике (ДНР) и уничтожили более 65 украинских военных. Кроме того, на купянском направлении были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, шесть танков и восемь боевых бронированных машин.

13 ноября российские войска уничтожили арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины в Черкасской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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