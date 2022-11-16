ВС РФ пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в ДНР

ВС РФ пресекли атаку батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 16 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ пытались провести атаку на южнодонецком направлении в направлении Степного. В результате было уничтожено более 65 украинских военных.

«В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля», — заявил Конашенков.

Кроме того, на купянском направлении ВС РФ сорвали попытки наступления трех ротных тактических групп механизированных бригад Украины. Там было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков и восемь боевых бронированных машин.

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области. Ситуацию на луганском направлении он назвал стабильно напряженной.

14 ноября ВС РФ отбили атаку двух ротных групп украинских войск на купянском направлении. Украинские военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков и пять боевых машин пехоты.

Российские подразделения также отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении, где было ликвидировано более 80 украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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