В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области. Об этом в среду, 16 ноября, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
Ситуацию на луганском направлении Марочко назвал стабильно напряженной.
14 ноября ВС РФ отбили атаку двух ротных групп украинских войск на купянском направлении. Украинские военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков и пять боевых машин пехоты.
Российские подразделения также отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении, где было ликвидировано более 80 украинских военных.
За день до этого в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, противник понес серьезные потери.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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