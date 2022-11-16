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Сюжет:

В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области. Об этом в среду, 16 ноября, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Ситуацию на луганском направлении Марочко назвал стабильно напряженной.

14 ноября ВС РФ отбили атаку двух ротных групп украинских войск на купянском направлении. Украинские военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков и пять боевых машин пехоты.

Российские подразделения также отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении, где было ликвидировано более 80 украинских военных.

За день до этого в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, противник понес серьезные потери.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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