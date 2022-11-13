ВС РФ отбросили ВСУ на купянском направлении и отбили атаки на краснолиманском

Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, противник понес серьезные потери. Об этом 13 ноября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на направлении Купянска ВСУ дважды безуспешно пытались атаковать в сторону Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР), но понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции.

«В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции», — отметил представитель российского военного ведомства.

Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили до 110 военных.

Кроме того, высокоточными ракетами в Дубиевке Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения украинских националистов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

11 ноября он заявил, что российские военные отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.

В результате ударов российской армии уничтожено более 190 украинских военных.

8 ноября в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении в ЛНР сорвана попытка наступления украинских солдат в районе населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. Ударами ВС РФ удалось уничтожить более 100 украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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