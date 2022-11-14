ВС РФ отбили атаку двух ротных групп украинских войск на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 человек при неудачной атаке на купянском направлении. Об этом сообщил в понедельник, 14 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в Луганской Народной Республике.

«Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей», — заявил Конашенков.

Российские подразделения также отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении, ликвидировано более 80 украинских военных. Кроме того, уничтожены один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

11 ноября российские войска также отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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