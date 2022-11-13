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Российские войска уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области

Минобороны РФ: российские войска уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области
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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские войска уничтожили арсенал Военно-воздушных сил Украины в Черкасской области. Об этом в воскресенье, 13 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины», — сказал он.

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Помимо этого российские военные отразили атаки украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях, противник понес серьезные потери — более 110 человек.

Конашенков добавил, что на донецком направлении ВС РФ полностью освободили поселок Майорск.

Кроме того, в районе Стельмаховки ВСУ и иностранные наемники пытались атаковать российские позиции одновременно с трех направлений, однако были вытеснены на минное поле и рассеяны. Отмечается, что украинская армия потеряла более 70 военнослужащих, а также один танк, три бронемашины и два автомобиля.

Ранее, 12 ноября, в ведомстве сообщили, что за сутки российская армия уничтожила на территории Донецкой и Луганской народных республик более 400 украинских боевиков и иностранных наемников. По данным министерства, на южнодонецком направлении наемники пытались остановить продвижение российских войск в районах сел Степное, Владимировка и Павловка.

11 ноября Конашенков заявил, что российские военные отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате противник был остановлен и отброшен на исходные позиции, уничтожено более 190 украинских военнослужащих.

8 ноября в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении в ЛНР сорвана попытка наступления украинских солдат в районе населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. Ударами ВС РФ удалось уничтожить более 100 украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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