За минувшие сутки российская армия уничтожила на территории Донецкой и Луганской народных республик более 400 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом 12 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, на южнодонецком направлении наемники пытались остановить продвижение российских войск в районах сел Степное, Владимировка и Павловка.

«В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожены более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа», — указал Конашенков.

На купянском направлении, в районе Владимировки и Куземовки, ВСУ пытались атаковать, но были отброшены на исходные позиции. Еще одной ротной тактической группе ВСУ нанесено огневое поражение в районе села Песчаное Харьковской области, отметили в Минобороны.

В целом на этом направлении украинские подразделения потеряли более 160 военнослужащих, шесть танков и девять боевых бронемашин.

11 ноября сообщалось, что бывший десантник из Великобритании получил тяжелое ранение в ходе боя вблизи города Артемовска. Его по воздуху доставили в больницу на западе Украины. В этом же сражении погиб еще один британский наемник.

Также под Артемовском погиб 33-летний наемник из Канады. Джозеф Хильдебранд работал на ферме на юге Канады. Ранее он проходил службу в канадских вооруженных силах в Афганистане.

6 ноября Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что на некоторых направлениях численность иностранцев в рядах украинской армии достигает 70%. Причина тому ― практически исчерпанный военный ресурс Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».