Стало известно о взрывах в подконтрольному Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Из Запорожья сообщают о пяти взрывах», — отмечается в публикации.

Как уточняет «Газета.Ru», взрывы были слышны в центре города.

Накануне украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 ноября. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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