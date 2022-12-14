Украинские диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП в Бердянске

Украинские диверсанты 13 декабря подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи (ЛЭП) в Бердянске Запорожской области. Об этом заявил врио главы администрации города Александр Сауленко.

«В результате теракта микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония обесточены. Без электроснабжения в настоящее время находится более 10 тыс. абонентов», — цитирует его Telegram-канал «Бердянск. Официально».

Градоначальник отметил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения. На месте происшествия были найдены улики, указывающие на причастность конкретных лиц, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами, добавил Сауленко.

Ранее в этот день Госдума приняла в I чтении проект о пожизненном заключении за диверсии. Согласно документу, такое наказание можно будет получить за вовлечение в диверсионную деятельность, включая финансирование, а также за прохождение обучения для совершения диверсии и создание диверсионного сообщества.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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