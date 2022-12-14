Госдума приняла в I чтении проект о пожизненном заключении за диверсии

Госдума 14 декабря приняла в I чтении проект о пожизненном заключении за диверсии.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсиям и создание любого рода сообществ для совершения этих актов.

Согласно инициативе, за вовлечение в диверсионную деятельность, включая финансирование, будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Равнозначное наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии и создание диверсионного сообщества.

За участие в такой группе будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет. Соответствующие поправки предлагается внести в УК РФ.

Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от фракции «Единая Россия» и представители других фракций.

13 декабря в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.

Также за этот период в стране правоохранителями была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек.