Власти Сумской области объявили эвакуацию жителей из Краснопольского района
Власти Украины приступили к эвакуации жителей Краснопольского района Сумской области. Об этом 21 декабря сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров в своем Telegram-канале.
«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», — отметил он.
Григоров отметил, что все вывезенные люди были доставлены в транзитный центр, добавила «Газета.Ru».
В пресс-службе Святогорской городской военной администрации 16 декабря сообщалось, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики (ДНР) была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Отмечалось, что это распространялось как на сам Святогорск, так и на села Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидоровка и Пришиб.
