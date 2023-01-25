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Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

Владимир Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по наступлению в Запорожской области
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Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
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Планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по масштабному наступлению в Запорожской области были сорваны. Об этом 25 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

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«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — рассказал он.

Рогов добавил, что теперь для удержания линии фронта украинские войска будут вынуждены стянуть резервы, в том числе с донецкого направления.

Днем ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска (Бахмут).

23 января Рогов заявил, что российские войска смогли отодвинуть линию обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Украинские войска были выбиты из сел, которые использовались как опорные пункты для ударов по мирным жителям из освобожденной части региона.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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