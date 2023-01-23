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Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области

Рогов: Наступление ВС РФ позволило отодвинуть линию обстрела в Запорожской области
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Наступательные действия российских военных позволили отодвинуть линию обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 23 января сообщил в беседе с «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, украинские войска были выбиты из сел, которые использовались как опорные пункты для ударов по мирным жителям из освобожденной части региона. Отмечается, что основное наступление российских войск было произведено в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Ранее в этот день Рогов заявил, что ВСУ отступили из села Каменское, которое является важным стратегическим пунктом. Его освобождение позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск и к Запорожью.

22 января стало известно о том, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. За сутки на данном направлении были ликвидированы около 85 украинских солдат. Также были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубица Д-30.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что российские военные продвинулись примерно на 4–5 км на запорожском направлении и подходят к Орехову.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской областью вернулась в состав РФ по итогам осенних референдумов.

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