Наступательные действия российских военных позволили отодвинуть линию обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 23 января сообщил в беседе с «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска были выбиты из сел, которые использовались как опорные пункты для ударов по мирным жителям из освобожденной части региона. Отмечается, что основное наступление российских войск было произведено в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Ранее в этот день Рогов заявил, что ВСУ отступили из села Каменское, которое является важным стратегическим пунктом. Его освобождение позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск и к Запорожью.

22 января стало известно о том, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. За сутки на данном направлении были ликвидированы около 85 украинских солдат. Также были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубица Д-30.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что российские военные продвинулись примерно на 4–5 км на запорожском направлении и подходят к Орехову.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской областью вернулась в состав РФ по итогам осенних референдумов.

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