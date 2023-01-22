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Российские военные прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные продвинулись примерно на 4–5 км на запорожском направлении. Как сейчас проходит наступление армии России, показал прямо с передовой корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Это запорожское направление, сейчас Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление. Едем за мобильной группой. Поближе к освобожденным поселкам интенсивность огня большая. Как с нашей стороны, так и со стороны неонацистов работают и «Грады», и артиллерия.

Подготовительная работа: российская армия освободила Клещеевку и Лобковое
Штурм этих населенных пунктов может стать предвестником крупного наступления, считают эксперты

Впрочем, украинские военные пытаются помешать продвижению сил ВС РФ. Делают это за счет мин. «Птичка» полетела на поиск заложенных мин, сейчас будет их находить. Как раз для того, чтобы наши активнее пошли вперед, поскольку эти мины затрудняют продвижение наших войск. Настала пора двигаться вперед, для чего сначала можно воспользоваться «броней».

Опасность в том, что украинские диверсанты могут подходить близко и уничтожить технику, которая подъезжает. Идем пешком практически на передовой, на технике там уже очень опасно. К Орехову наши войска двигаются с двух сторон — с юго-запада и юго-востока. Освободили уже несколько сел. И вот, как ребята говорят, заканчивается уже их зачистка. Город очень хорошо укреплен.

Бойцы отмечают, что там много боевиков ВСУ и техники, но штурмовики идут вперед, готовясь освободить этот населенный пункт.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении была взломана первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

По его словам, за сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км на запорожском направлении.

21 января Рогов также рассказал, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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