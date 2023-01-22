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Российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении

Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Об этом 22 января заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап», — заявил он на брифинге.

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Штурм этих населенных пунктов может стать предвестником крупного наступления, считают эксперты

По его словам, также были уничтожены две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные в Запорожской области наступают сразу на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе. По его словам, на данных участках идут активные боестолкновения, в которых инициатива на российской стороне.

Накануне, 21 января, Рогов рассказал о взломе первой линии обороны украинских военных на запорожском направлении. По его словам, за сутки российские войска продвинулись на этом направлении вперед на глубину около 7 км.

В тот же день Рогов сообщил, что военные РФ ведут подавление позиций ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под контроль России ВСУ будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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