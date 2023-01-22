В Запорожской области сообщили о наступлении военных РФ по двум направлениям

Российские военные организовали наступление сразу на двух направлениях в Запорожской области — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом «РИА Новости» 22 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что на этих участках идут активные боестолкновения и что инициатива находится у российских военный.

Накануне, 21 января, Рогов заявил, что на запорожском направлении была взломана первая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

По его словам, за сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км на запорожском направлении.

21 января Рогов также рассказал, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал прямо с передовой, как проходит наступление российской армии на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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