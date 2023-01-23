Рогов сообщил об отступлении ВСУ из села Каменское Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 23 января заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из села Каменское.

По его словам, в настоящее время этот участок является «серой зоной».

«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Каменское является важным населенным пунктом, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью, добавил Рогов.

Кроме того, он подчеркнул, что на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

Накануне Рогов сообщил, что российские военные в Запорожской области наступают сразу на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе. По его словам, на данных участках идут активные боестолкновения, в которых инициатива на российской стороне.

21 января Рогов рассказал о взломе первой линии обороны украинских военных на запорожском направлении. По его словам, за сутки российские войска продвинулись на этом направлении вперед на глубину около 7 км.

В тот же день Рогов сообщил, что военные РФ ведут подавление позиций ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под контроль России ВСУ будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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