В подконтрольной части Киеву Запорожской области находится около 40 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 25 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Он указал, что украинские войска готовятся к проведению контрнаступления.

«Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы эту ситуацию видим, понимаем и, соответственно, готовимся к встрече незваных гостей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о провале плана ВСУ по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря российским войскам. Он отметил, что теперь украинская армия для удержания линии фронта вынуждена стянуть резервы, в том числе с донецкого направления.

Рогов также рассказал, что российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области и взяли под контроль несколько опорных пунктов украинских войск.

22 января в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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