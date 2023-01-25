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Российские силы уничтожили на купянском направлении более 90 боевиков ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки свыше 90 украинских военнослужащих на купянском направлении, сообщил 25 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что поражение было нанесено подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо живой силы, украинские войска также потеряли на этом направлении три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы немецкого производства «Panzerhaubitze 2000».

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Конашенков также рассказал, что в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР) российскими силами были пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Ранее в среду в Минобороны рассказали о ситуации на запорожском направлении. Так, в ходе наступательных действий российских подразделений группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Также за сутки на этом направлении было уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

24 января Конашенков сообщил, что ВСУ за еще одни сутки потеряли на купянском направлении более 40 солдат в районах населенных пунктов Тимовка и Берестовое.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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