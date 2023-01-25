Российские силы уничтожили на купянском направлении более 90 боевиков ВСУ
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки свыше 90 украинских военнослужащих на купянском направлении, сообщил 25 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он указал, что поражение было нанесено подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо живой силы, украинские войска также потеряли на этом направлении три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы немецкого производства «Panzerhaubitze 2000».
Конашенков также рассказал, что в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР) российскими силами были пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Ранее в среду в Минобороны рассказали о ситуации на запорожском направлении. Так, в ходе наступательных действий российских подразделений группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции.
Также за сутки на этом направлении было уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.
24 января Конашенков сообщил, что ВСУ за еще одни сутки потеряли на купянском направлении более 40 солдат в районах населенных пунктов Тимовка и Берестовое.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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