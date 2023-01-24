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На купянском направлении уничтожено более 40 украинских военных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
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На купянском направлении районах населенных пунктов Тимовка и Берестовое харьковской области было уничтожено более 40 украинских военных. Об этом 24 января сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

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Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина (ББМ) и автомобиль.

Также на красно-лиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 30 бойцов, пять ББМ, артиллерийскую систему М-777 и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Помимо этого, артиллерией РФ был поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Авиация Военно-космических сил (ВКС) России уничтожила самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Пески. Российскими средствами ПВО также были сбиты десять беспилотников противника.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский танк под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» идет в атаку на пехоту ВСУ в лесном массиве. В результате вся бронетехника противника была уничтожена, а выжившие украинские солдаты бежали.

22 января в оборонном ведомстве России сообщалось об уничтожении более 50 украинских военных на купянском направлении. Помимо живой силы украинская армия потеряла еще автомобиль и пикап.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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