Минобороны показало уничтожение танка ВСУ при поддержке «Терминатора»

Минобороны России во вторник, 24 января, показало кадры, на которых российский танк под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожает атакующую группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронемашинах. Видео есть в распоряжении «Известий».

Российские войска обнаружили подразделение ВСУ в лесном массиве при помощи беспилотника. Российский экипаж открыл огонь по наступающим украинским боевикам. В результате боя бронемашины украинских солдат были уничтожены. ВСУ понесли потери, выжившие пустились в бегство.

Ранее, 14 декабря 2022 года, бойцы группировки «Отважные» отбили несколько атак украинских боевиков на линии Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), используя БМПТ «Терминатор», и обратили противника в бегство. Отмечалось, что удар корректировался с помощью беспилотника и был нанесен по позиции украинских боевиков в лесопосадке, откуда они собирались атаковать российских военных.

12 декабря военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о технических характеристиках БМПТ «Терминатор». По его словам, это универсальная машина, вооруженная двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом птуров, что позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника.

За день до этого командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал «РИА Новости», что украинские военные остерегаются российских БМПТ «Терминатор». Механик-водитель одного из «Терминаторов» отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России еще в 2018 году.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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