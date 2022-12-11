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Военные ВС РФ рассказали о страхе ВСУ перед российскими «Терминаторами»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Украинские военные остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и устраивают охоту за ними. Об этом 11 декабря рассказал командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

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«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора». Для них это незнакомая машина и непонятная», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, один из водителей «Терминатора» рассказал, что украинские боевики стремятся заполучить такую машину. Он отметил, что вражеское командование назначило вознаграждение для солдат, которые смогут это сделать.

Говоря о характеристиках БМПТ, механик-водитель пояснил, что «Терминатор» имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, два орудия калибра 30 мм, а также по два гранатомета и пулемета. По его словам, во время боя первой линией выходят танки, а за ними следуют «Терминаторы».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России еще в 2018 году.

Ранее в воскресенье заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим нацистский киевский режим.

До этого, в ноябре, президент России Владимир Путин заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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