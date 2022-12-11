Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в РФ
Россия наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим нацистский киевский режим. Об этом заявил 11 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Наш враг окопался <...> в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Так зампред Совбеза отреагировал на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев готов наносить удары по территории России. Он также указал, что «враг» Украины находится в пространстве от границ их страны до Владивостока.
До этого, 2 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».