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Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в РФ

Зампред Совбеза Медведев: РФ наращивает производство мощных средств поражения
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим нацистский киевский режим. Об этом заявил 11 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Наш враг окопался <...> в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Так зампред Совбеза отреагировал на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев готов наносить удары по территории России. Он также указал, что «враг» Украины находится в пространстве от границ их страны до Владивостока.

До этого, 2 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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