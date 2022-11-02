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Путин заявил о необходимости постоянного совершенствования вооружения российских войск

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Президент России Владимир Путин заявил 2 ноября, что вооружение для нужд Вооруженных сил России должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. В ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск глава государства указал на необходимость обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для армии.

«Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — подчеркнул Путин, отметив, что конкуренция всегда важна для эффективной работы экономики, «но в данном случае это имеет особое значение».

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25 октября Путин заявил, что снаряжение для участников спецоперации по защите Донбасса должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он отметил, что в России должны появиться новые производители для нужд военных, которые будут готовы «выдавать нужное качество той или иной продукции».

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. К выпуску экипировки надо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей, подчеркнул он. Для закупки всех необходимых видов обмундирования кабмин выделил дополнительные средства.

20 сентября президент обратил внимание, что Россия может и должна быстро и эффективно изучать захваченную на Украине технику для того, что быстро и эффективно совершенствовать свою. Это нужно для наращивания возможностей России, подчеркнул российский лидер.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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