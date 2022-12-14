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Российские бойцы с помощью «Терминаторов» отразили атаку ВСУ на линии фронта в ЛНР

Бойцы ЦВО с помощью боевых машин «Терминатор» обратили украинских военных в бегство в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бойцы группировки «Отважные» отбили несколько атак украинских боевиков на линии Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), используя боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», и обратили противника в бегство. Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости» и публикует соответствующие кадры.

Как рассказал агентству один из российских военных, обстановка вдоль трассы между Сватово и Кременной остается напряженной, но российские войска удерживают линию фронта. Для этого используется артиллерия, танки, ТОС «Солнцепек».

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«При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», — отметил он.

По его словам, удар корректировался с помощью беспилотника и был нанесен по позиции украинских боевиков в лесопосадке, откуда они собирались атаковать российских военных.

12 декабря военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о технических характеристиках БМПТ «Терминатор». По его словам, это универсальная машина, вооруженная двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом ПТУРов, что позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника.

За день до этого командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал «РИА Новости», что украинские военные остерегаются российских БМПТ «Терминатор». Механик-водитель одного из «Терминаторов» отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России еще в 2018 году.

Тогда же заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим киевский режим.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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