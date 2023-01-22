Российские силы уничтожили более 50 боевиков ВСУ на купянском направлении
Российские силы уничтожили на купянском направлении более 50 украинских боевиков. Об этом сообщил 22 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение по живой силе подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР), — рассказал Конашенков.
Он уточнил, что помимо живой силы украинская армия потеряла еще автомобиль и пикап.
Также генерал-лейтенант рассказал о продвижении российских войск и на краснолиманском направлении. Он указал, что за сутки украинская армия потеряла на этом направлении свыше 80 солдат, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап.
Кроме того, российские силы также уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в районе населенных пунктов Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Невское в ЛНР.
Ранее в этот день «Известия» узнали, что российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и радиолокационную станцию украинских войск в селе Садовом под Херсоном. По данным представителя экстренных служб региона, также были ликвидированы восемь украинских военных, еще девять получили ранения.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли на купянском направлении поражение по украинскому подразделению бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате были уничтожены более 35 украинских боевиков, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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