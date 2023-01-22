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Российские силы уничтожили более 50 боевиков ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы уничтожили на купянском направлении более 50 украинских боевиков. Об этом сообщил 22 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение по живой силе подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР), — рассказал Конашенков.

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Он уточнил, что помимо живой силы украинская армия потеряла еще автомобиль и пикап.

Также генерал-лейтенант рассказал о продвижении российских войск и на краснолиманском направлении. Он указал, что за сутки украинская армия потеряла на этом направлении свыше 80 солдат, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап.

Кроме того, российские силы также уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в районе населенных пунктов Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Невское в ЛНР.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и радиолокационную станцию украинских войск в селе Садовом под Херсоном. По данным представителя экстренных служб региона, также были ликвидированы восемь украинских военных, еще девять получили ранения.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли на купянском направлении поражение по украинскому подразделению бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате были уничтожены более 35 украинских боевиков, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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